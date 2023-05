Rencontre de soutien à l’allaitement 5, Rue de la République, 12 juin 2023, Chantelle.

Un temps pour soi dans cette étape de vie qu’est la maternité. Un temps pour échanger, pour poser ses questions et rencontrer d’autres mamans. Un temps utile après l’accouchement mais aussi pendant la grossesse.

Sur inscription auprès de Romina..

2023-06-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-12 12:00:00. .

5, Rue de la République Hôtel de la poste et des voyageurs

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A time for yourself in this stage of life that is motherhood. A time to exchange, to ask questions and to meet other moms. A useful time after the birth but also during the pregnancy.

On registration with Romina.

Un tiempo para uno mismo en esta etapa de la vida que es la maternidad. Un momento para intercambiar, hacer preguntas y conocer a otras madres. Un tiempo útil después del parto, pero también durante el embarazo.

En el registro con Romina.

Zeit für sich selbst in der Lebensphase der Mutterschaft. Eine Zeit, um sich auszutauschen, Fragen zu stellen und andere Mütter zu treffen. Eine nützliche Zeit nach der Entbindung, aber auch während der Schwangerschaft.

Nach Anmeldung bei Romina.

