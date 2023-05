Concert «Edison et moi» Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Concert «Edison et moi» Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République, 10 juin 2023, Chantelle. Conférence musicale et théâtrale de et par Olivier Richaume. La plaisante aventure de l’enregistrement sonore : un phonographe, un gramophone, une radio à lampe, un violon à pavillon… un itinéraire historico-humoristique des enregistrements sonores !.

Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Musical and theatrical conference by Olivier Richaume. The pleasant adventure of sound recording: a phonograph, a gramophone, a radio with a lamp, a violin with a bell… a historical-humorous itinerary of sound recording! Conferencia musical y teatral de Olivier Richaume. La agradable aventura de la grabación sonora: un fonógrafo, un gramófono, una radio con lámpara, un violín con campana… ¡un itinerario histórico-humorístico de la grabación sonora! Musikalisch-theatralischer Vortrag von und mit Olivier Richaume. Das angenehme Abenteuer der Tonaufzeichnung: ein Phonograph, ein Grammophon, ein Röhrenradio, eine Geige mit Schalltrichter… eine historisch-humoristische Route der Tonaufzeichnungen! Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule

