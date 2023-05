Exposition DX (Patrick Devernoix, artiste polymorphe) Hôtel de la poste et des voyageurs – 5, Rue de la République, 3 juin 2023, Chantelle.

En utilisant l’imprimante 3D pour exécuter dessins, estampes et peintures, il joue à détourner l’usage de la machine qui vient se substituer à la main de l’artiste. Ce jeu se transforme en collaboration et redonne une matérialité à des images numérisées..

By using the 3D printer to execute drawings, prints and paintings, he plays with the use of the machine that replaces the artist’s hand. This game turns into a collaboration and gives a materiality to digitized images.

Al utilizar la impresora 3D para realizar dibujos, grabados y pinturas, juega con el uso de la máquina que sustituye a la mano del artista. Este juego se transforma en colaboración y confiere una materialidad a las imágenes digitalizadas.

Indem er den 3D-Drucker benutzt, um Zeichnungen, Drucke und Gemälde anzufertigen, spielt er mit der Zweckentfremdung der Maschine, die an die Stelle der Hand des Künstlers tritt. Dieses Spiel verwandelt sich in eine Zusammenarbeit und gibt digitalisierten Bildern eine neue Materialität.

