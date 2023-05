Spectacle de rue « Anatomik » par la Cie Madam ‘Kanibal Solo de clown-théâtre forain Hôtel de la poste et des voyageurs, 5 Rue de la République, 28 mai 2023, Chantelle.

Ce spectacle est né de l’envie de traiter l’adage « il faut souffrir pour être belle ». A travers des techniques de fakirisme, le personnage, foraine de mère en fille cherche à nous faire réagir en traitant avec humour ce sujet délicat..

2023-05-28 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Hôtel de la poste et des voyageurs, 5 Rue de la République

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This show was born from the desire to deal with the adage « you have to suffer to be beautiful ». Through fakirism techniques, the character, a fairground artist from mother to daughter, tries to make us react by treating this delicate subject with humor.

Este espectáculo nació del deseo de tratar el adagio « hay que sufrir para ser bella ». Mediante técnicas de faquirismo, el personaje, un feriante de madre a hija, intenta hacernos reaccionar tratando con humor este delicado tema.

Diese Aufführung entstand aus dem Wunsch, das Sprichwort « Man muss leiden, um schön zu sein » zu behandeln. Mit Hilfe von Fakirtechniken versucht die Figur, eine Schaustellerin von Mutter und Tochter, uns zu einer Reaktion zu bewegen, indem sie dieses heikle Thema mit Humor behandelt.

