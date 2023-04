Présentation de l’offre de randonnées du territoire VDS Médiathèque, 26 mai 2023, Chantelle.

Présentation de l’offre de randonnées du territoire et du nouveau Topo guide » Le Val de Sioule …à pied ». Par Pascal Pinel..

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Médiathèque

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the offer of hikes of the territory and of the new Topo guide » The Sioule Valley…on foot ». By Pascal Pinel.

Presentación de la oferta excursionista del territorio y de la nueva guía Topo « Le Val de Sioule …à pied ». A cargo de Pascal Pinel.

Vorstellung des Wanderangebots des Gebiets und des neuen Topo-Führers « Le Val de Sioule …à pied ». Von Pascal Pinel.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule