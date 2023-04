Portes ouvertes de l’Atelier l’Arbre Bleu Atelier l’Arbre Bleu, 26 mai 2023, Chantelle.

Présentation des œuvres de Blandine Brunet sur la nature et dédicace de son livre l’Arbre..

2023-05-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 19:00:00. .

Atelier l’Arbre Bleu

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of Blandine Brunet’s works on nature and dedication of her book The Tree.

Presentación de las obras de Blandine Brunet sobre la naturaleza y firma de su libro l’Arbre.

Vorstellung von Blandine Brunets Werken über die Natur und Signierung ihres Buches l’Arbre.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule