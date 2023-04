Jardiner au naturel Place de l’Oscambre, 25 mai 2023, Chantelle.

Présentation du jardin et des techniques de jardinage par le Jardin Partagé de Chantelle..

2023-05-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-25 . .

Place de l’Oscambre

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the garden and gardening techniques by the Jardin Partagé de Chantelle.

Presentación del jardín y de las técnicas de jardinería a cargo del Jardin Partagé de Chantelle.

Vorstellung des Gartens und der Gartentechniken durch den Jardin Partagé de Chantelle.

