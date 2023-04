Atelier Atelier l’Arbre Bleu, 25 mai 2023, Chantelle.

Atelier écriture de Haïkus et aquarelle dans les Gorges de LA Bouble. Par Blandine Brunet, artiste plasticienne et autrice. Sur inscription..

2023-05-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-25 18:00:00. .

Atelier l’Arbre Bleu

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Haiku writing and watercolor workshop in the Gorges de LA Bouble. By Blandine Brunet, artist and author. On registration.

Taller de escritura de haikus y acuarela en las Gorges de LA Bouble. A cargo de Blandine Brunet, artista plástica y escritora. Inscripción obligatoria.

Workshop zum Schreiben von Haikus und Aquarellmalerei in den Schluchten von LA Bouble. Von Blandine Brunet, bildende Künstlerin und Autorin. Nach Anmeldung.

