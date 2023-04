Exposition Hôtel Dieu (XIème siècle) – accès par un escalier à vis, 24 mai 2023, Chantelle.

Exposition De Nature Bourbonnaise, photographies de Franck Pizon. Par la commune et M. et Mme Olesen..

2023-05-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Hôtel Dieu (XIème siècle) – accès par un escalier à vis

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition De Nature Bourbonnaise, photographs by Franck Pizon. By the commune and Mr. and Mrs. Olesen.

Exposición De Nature Bourbonnaise, fotografías de Franck Pizon. Por la comuna y el Sr. y la Sra. Olesen.

Ausstellung De Nature Bourbonnaise, Fotografien von Franck Pizon. Von der Gemeinde und Herrn und Frau Olesen.

