Exposition Moulin des Pierres au bord des Gorges de La Bouble, 24 mai 2023, Chantelle.

La préservation de la nature. Par l’ACCA et la Gaule Chantelloise.

Accessibilité uniquement à pied, avec présence de dénivelé. A 10 min des parkings..

2023-05-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:30:00. .

Moulin des Pierres au bord des Gorges de La Bouble

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The preservation of nature. By the ACCA and the Gaule Chantelloise.

Accessibility only on foot, with presence of unevenness. At 10 min from the parking lots.

Conservación de la naturaleza. Por el ACCA y la Gaule Chantelloise.

Accesible sólo a pie, con presencia de un firme irregular. A 10 minutos de los aparcamientos.

Die Bewahrung der Natur. Von der ACCA und der Gaule Chantelloise.

Nur zu Fuß erreichbar, Höhenunterschiede sind vorhanden. 10 Minuten von den Parkplätzen entfernt.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule