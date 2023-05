Concert « Suzanne aux yeux noirs : rock » Hôtel de la poste et des voyageurs, 5, Rue de la République Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Concert « Suzanne aux yeux noirs : rock » Hôtel de la poste et des voyageurs, 5, Rue de la République, 21 mai 2023, Chantelle. Un son envoûtant, un mélange savoureux entre tango distorsion et valse amoureuse, jamais très loin su rock’n’roll, avec des élans de liberté non censurés..

2023-05-21 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-21 . .

Hôtel de la poste et des voyageurs, 5, Rue de la République

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A bewitching sound, a tasty mix between tango distortion and love waltz, never far from rock'n'roll, with uncensored freedom. Un sonido hechizante, una sabrosa mezcla entre la distorsión del tango y el vals del amor, nunca lejos del rock'n'roll, con estallidos de libertad sin censura. Ein betörender Sound, eine köstliche Mischung aus verzerrtem Tango und Liebeswalzer, nie weit entfernt von Rock'n'Roll, mit unzensierten Freiheitsimpulsen.

