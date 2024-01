Les Allumés de Chanteix chanteix Chanteix, vendredi 26 janvier 2024.

Les Allumés de Chanteix Fête des lumières participative 26 et 27 janvier

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T19:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

Les allumés de Chanteix, c’est quoi ? C’est une fête des lumières participative organisée par le Pays d’art et d’histoire, la commune et plusieurs associations chanteixoises. L’idée est de mettre en valeur le patrimoine du centre-bourg de Chanteix !

C’est aussi un esprit de récup’, de bricolage et de fait main. De novembre à janvier, des artistes animent des ateliers avec l’école, l’accueil de loisirs et le grand public. Les réalisations sont à découvrir au cours de deux soirées qui s’annoncent animées ! Parade lumineuse, animations, installations, restauration !

C’est le vendredi 26 et le samedi 27 janvier 2024, à partir de 19h et c’est gratuit !(En cas de trop mauvais temps la manifestation sera reportée au week-end des 9 et 10 février)

Informations : 05.55.84.95.66 / www.vezereardoise.fr / pah@vezereardoise.fr / Facebook/PahVezereardoise / Instagram @pah_vezereardoise

