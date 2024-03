Chantefleurs – Concert musique et poésie chantée Jardin de l’ancienne abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon, samedi 1 juin 2024.

Chantefleurs – Concert musique et poésie chantée Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 19h00 Jardin de l’ancienne abbaye Saint-André Tarif 25€ – sur réservation

Une mise en mots et en musiques des jardins par le baryton et violoncelliste Pierre-François Lamiraud et le guitariste romantique Loïc Reboul. Un récital où musique et poésie chantée s’unissent autour des poèmes surréalistes de Robert Desnos, les fables de La Fontaine ou les mots d’amour de Marguerite Yourcenar. S’enivrer de parfums et de poésie, une ode vibrante aux floraisons.

Jardin de l’ancienne abbaye Saint-André 58 Montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 55 95 http://www.abbayesaintandre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/arts-et-humanites/evenements/recital-lyrique-et-poetique-chantefleurs »}] Au cœur de l’enceinte du fort Saint-André qui domine la commune, l’abbaye bénédictine et royale de Saint-André ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins en terrasses et son palais abbatial. Sur les hauteurs du mont Andaon, ces jardins en balcon offrent une vue panoramique sur le Palais des Papes d’Avignon et se déploient entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du VIe siècle: plantes méditerranéennes, oliviers et pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style toscan du XVIe, orné de bassins, vases et sculptures longe une pergola couverte de glycines et de roses. Refuge LPO. Jardin lauréat 2021 du Prix de l’art des jardins décerné par la Fondation Signature.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre. de Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers Villeneuve-lez-Avignon, rue Montée du Fort.Parking

©Lamiraud