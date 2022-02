Chante Printemps Saint-Selve Saint-Selve Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Selve

Chante Printemps Saint-Selve, 6 mars 2022, Saint-Selve. Chante Printemps Saint-Selve

2022-03-06 16:30:00 – 2022-03-06

Saint-Selve Gironde Saint-Selve Rassemblement de chorales qui pour le retour du Printemps interpréteront un répertoire éclectique de chansons françaises et de chants du monde. – Voix Si, Voix La de Saint-Selve

– En Voix la Musique de Toulenne

Saint-Selve

dernière mise à jour : 2022-02-07

