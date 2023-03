Chante Printemps Place Saint-Antoine, 19 mars 2023, Saint-Selve .

Chante Printemps

Avec le retour du Printemps c’est celui de « Chante Printemps », rassemblement de chorales organisé par le groupe « Voix Si, Voix La » de l’ASCCG.

Le chœur Saint-Selvais vous attend nombreux pour cette 6ème édition le dimanche 19 mars 2023 à 17h00 en l’église de Saint-Selve en compagnie de « En Voix la Musique » de Toulenne, de « Carisong » de Carignan-de-Bordeaux et de l’Ensemble Vocal de l’Université de Bordeaux.

Un programme varié de chants religieux en canon, de variétés françaises et internationales et de chants traditionnels vous sera présenté sous la direction de Laurence Wallimann et accompagné au piano par Damien Sorraing.

