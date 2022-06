Chante et Danse avec l’Ukraine Bayonne, 3 juillet 2022, Bayonne.

Chante et Danse avec l’Ukraine

11 Allée de Glain Maison des Associations Bayonne Pyrénées-Atlantiques Maison des Associations 11 Allée de Glain

2022-07-03 14:30:00 – 2022-07-03 18:00:00

Maison des Associations 11 Allée de Glain

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Chante et Danse avec l’Ukraine.

Spectacle de chant et de danse organisé par la Croix-Rouge Française à la maison des associations de Glain le dimanche 3 juillet de 14h00 à 18h30.

Avec la participation des chorales Xaramela et Indémodables, de la chanteuse ukrainienne Tatyana Arefyeva, de la chanteuse croate OLya & Co, et du groupe de danses basques Orai Bat.

Entrée gratuite et libre participation.

Buvette sur place.

Chante et Danse avec l’Ukraine.

Spectacle de chant et de danse organisé par la Croix-Rouge Française à la maison des associations de Glain le dimanche 3 juillet de 14h00 à 18h30.

Avec la participation des chorales Xaramela et Indémodables, de la chanteuse ukrainienne Tatyana Arefyeva, de la chanteuse croate OLya & Co, et du groupe de danses basques Orai Bat.

Entrée gratuite et libre participation.

Buvette sur place.

+33 5 59 59 40 46

Chante et Danse avec l’Ukraine.

Spectacle de chant et de danse organisé par la Croix-Rouge Française à la maison des associations de Glain le dimanche 3 juillet de 14h00 à 18h30.

Avec la participation des chorales Xaramela et Indémodables, de la chanteuse ukrainienne Tatyana Arefyeva, de la chanteuse croate OLya & Co, et du groupe de danses basques Orai Bat.

Entrée gratuite et libre participation.

Buvette sur place.

©ot

Maison des Associations 11 Allée de Glain Bayonne

dernière mise à jour : 2022-06-24 par