CHANTE, DANSE ET MIME LES EMOTIONS AVEC CALI ET SES AMIS THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-02-13 au 2023-02-17 10:00. Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO (1-1052439 ; 2-1052440 ; 3-1052441) PRESENTE CE SPECTACLE Chante, danse et mime les émotions avec Cali et ses amis Cali est un petit éléphant blanc qui a plein d’amis et une grande famille. Il va nous faire partager toutes ses émotions : la joie, la peur, la tristesse, la colère et plein d’autres encore… Les chansons nous parlent de son pommier que son papy a planté rien que pour lui, de son anniversaire quand il invite tous ses amis, de la rentrée des classes où il va découvrir son école, sa maîtresse et des tas d’activités, de ses vacances à la montagne en hiver et de celles à la mer en été et de la nuit où son petit chat gris vient le rassurer. Marie et Laurent chantent accompagnés du violon et de l’accordéon et ils accrochent sur l’arbre de Cali toutes les émotions sorties des chansons du spectacle. A partir de 2 ans Auteur : Nancy Guilbert Compositeur, Interprète et Accordéoniste : Laurent Lahaye Chanteuse et Violoniste : Marie Singer EUR16.0 16.0 euros

THEATRE COMEDIE DE LILLE – SALLE 1 LILLE 204 Rue Solférino 59000

