Chante avec Zoé ! – Soirée Pyjamas, 22 avril 2022

Chante avec Zoé ! – Soirée Pyjamas

2022-04-22 – 2022-04-22

Une soirée originale et inoubliable organisée par Zoé.

Les enfants, habillez vous de votre plus beau pyjama et venez passer une vraie soirée pyjama avec Zoé ! Elle vous propose une soirée chaleureuse entre amis ! Ambiance et rires garantis ! En plus Zoé nous proposera à chaque soirée un de ses spectacles magiques !



Zoé est en retard à son premier cours de chant. Son professeur Monsieur Fanfaron perd patience car Zoé ne fait que des bêtises ! Elle touche à tout ! A cause de Zoé le piano se met à jouer des bulles, les notes de musique s’envolent de la partition, le gros Chachou fait son apparition, et les fleurs poussent dans le salon ! Monsieur Fanfaron n’est pas content du tout… Zoé réussira t’elle à réparer ses bêtises magiques ?

A moins que cette espiègle Zoé ne transforme le professeur…



Spectacle de magie

Par la Cie Fabulouse

A partir de 2 ans jusqu’à 7 ans



Tenues exigées, pyjamas pour les enfants !

