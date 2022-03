CHANTE AVEC ZOÉ ! (PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

CHANTE AVEC ZOÉ ! (PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse, 16 mars 2022, Toulouse. CHANTE AVEC ZOÉ ! (PRINTEMPS DU RIRE) THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse

2022-03-16 – 2022-03-16 THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet

Toulouse Haute-Garonne Zoé est en retard à son premier cours de chant. Son professeur Monsieur Fanfaron perd patience car Zoé ne fait que des bêtises ! Elle touche à tout ! A cause de Zoé le piano se met à jouer des bulles, les notes de musique s’envolent de la partition, le gros Chachou fait son apparition, et les fleurs poussent dans le salon ! Monsieur Fanfaron n’est pas content du tout… Zoé réussira t-elle à réparer ses bêtises magiques ? A moins que cette espiègle Zoé ne transforme le professeur… Avec Zoé laissez-vous entraîner dans un tourbillon de magie ! Dans le cadre du Printemps du Rire.

Un spectacle de magie avec de drôles de chansons de 1 à 8ans !

