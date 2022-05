Chante avec ZOÉ à la médiathèque d’Aiguillon Aiguillon, 4 juin 2022, Aiguillon.

Chante avec ZOÉ à la médiathèque d’Aiguillon Médiathèque 68 rue Gambetta Aiguillon

2022-06-04 – 2022-06-04 Médiathèque 68 rue Gambetta

Aiguillon Lot-et-Garonne

Venez partager un moment magique et (et pianistique!) à la médiathèque d’Aiguillon: Chante avec ZOÉ, un spectacle musical, intéractif et visuel de la Compagnie Fabulouse, qui enchantera tant les petits (à partir de 6 mois) que les plus grands! Rejoignez le monde de l’espiègle Zoé, où se mêle magie, piano, chant, humour et poésie. Cette animation est gratuite. Réservation au 05 53 88 79 29 à partir du 24 mai. Attention, les places sont limitées.

+33 5 53 88 79 29

Médiathèque aiguillon

Médiathèque 68 rue Gambetta Aiguillon

