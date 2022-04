Chante avec Zoé !, 21 avril 2022, .

Chante avec Zoé !

2022-04-21 – 2022-04-23

7 8 Zoé est en retard à son premier cours de chant. Son professeur Monsieur Fanfaron perd patience car Zoé ne fait que des bêtises ! Elle touche à tout !



A cause de Zoé le piano se met à jouer des bulles, les notes de musique s’envolent de la partition, le gros Chachou fait son apparition, et les fleurs poussent dans le salon !



Monsieur Fanfaron n’est pas content du tout… Zoé réussira t’elle à réparer ses bêtises magiques ? A moins que cette espiègle Zoé ne transforme le professeur…



Un spectacle interactif et visuel où la magie rencontre le piano et le chant… Un cocktail vitaminé d’humour et de poésie pour les tout-petits !



Spectacle de magie

Par la Cie Fabulouse



Représentations :

Spectacle 1-3 ans : 21, 22 et 23 avril à 10h et 11h15

Spectacle Jeune Public : 21 et 22 avril à 14h30 et 16h30

Un cocktail vitaminé d'humour et de poésie pour les tout-petits !

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Jeune+public_7.html

dernière mise à jour : 2022-04-07 par