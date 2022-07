Chante avec les stars, 12 décembre 2022, .

Chante avec les stars



2022-12-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-12

La compagnie Trabuccco vous présente sa nouvelle comédie musicale : Chante avec les stars. Bonne nouvelle, elle arrive chez vous le lundi 12 décembre 2022 à 15h au théâtre d’Alençon.

Chante avec les stars c’est plus de 2h de spectacle dans un tourbillon de chansons françaises et de musiques endiablées, vous reprendrez avec nos artistes les refrains que vous avez tant aimé !

Chante avec les stars c’est l’histoire de trois amies, dans une banlieue tranquille, qui se réunissent chaque semaine pour regarder leur émission TV favorite, à laquelle elles rêvent de participer: « Chante avec les stars ». Marie, jeune femme timide au physique ingrat, Charlotte, excentrique et toujours de bonne humeur et Victoria, autoritaire et manipulatrice. Léo, bel homme à tout faire du quartier est secrètement amoureux de Marie, et Christopher, le mari intellectuellement limité de Victoria, est complètement sous l’emprise de sa femme.Un jour, Marie apprend qu’elle est sélectionnée pour participer à l’émission mais personne ne semble l’avoir inscrite. Entre jalousies, confidences, rires et amitiés, les secrets des uns et des autres finissent par éclater au grand jour. Marie finira-t-elle par participer à « Chante avec les stars » ?

