Visite guidée et chantée, animée dans le cadre de l’Assemblée du Bourg de Batz, par Gildas Buron et les chanteurs de l’association Dastum 44. Ponctuée de chansons traditionnelles du pays guérandais, venez participez à cette visite originale, heureux mélange de discours et de temps chantés ! _Public adulte_ Réservation au 06 08 40 03 32 (B. Rivalant) **Tarif** : 12 euros (paiement par chèque ou espèce uniquement) **Pour tous renseignements :** Musée des Marais salants Place Adèle-Pichon 44740 Batz-sur-Mer 02 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr Visite guidée et chantée, animée dans le cadre de l’Assemblée du Bourg de Batz, par Gildas Buron et les chanteurs de l’association Dastum 44. Ponctuée de chansons traditionnelles du pays guérandai… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T22:00:00

