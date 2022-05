Chante à Marie Aix-en-Provence, 6 juin 2022, Aix-en-Provence.

Chante à Marie Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

2022-06-06 – 2022-06-06 Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

En harmonie avec les riches couleurs orchestrales de l’admirable Grand Orgue, Catherine Dagois chant (contralto), la plus rare des voix féminines et l’excellent organiste Edgar Teufel en parfaite symbiose, vous offrent un programme lumineux et chaleureux. “Chants à Marie” conte la Merveilleuse Histoire de L’Annonciation Jusqu’à l’Assomption en hommage à la plus admirable des femmes et des mères, à travers des œuvres qui lui sont dédiées par de grands compositeurs tel l’Ave Maria de Caccini ou Jésus que ma Joie Demeure de Jean-Sébastien Bach. Tous deux diplômés du Conservatoire Supérieur de Stuttgart, ensemble intensément ils ont vécu plus d’un millier de concerts en tournées dans 25 pays et sur quatre continents à ce jour. Canticel,chant en catalan, sa patrie de cœur, sonne avec la fraîcheur d’une note de musique, celles qui ont constellé l’impressionnant chemin artistique de Catherine et Edgar, en tournées de concerts dans les plus prestigieuses Églises, Cathédrales et Philharmonies de 25 pays (Toronto, Shanghai, Mexico, Osaka…), et sur quatre continents à ce jour. Ils sont connus et reconnus du public du Sud pour leurs prestations entre autres en les Cathédrales de Toulouse, Montpellier, Narbonne, Béziers, Perpignan, l’église du Sacré-Cœur de Monaco, le Palais des Papes et la Basilique Saint-Pierre d’Avignon, le festival international d’Orgue d’Albi…. Catherine et Edgar sont médaillés de l’Ordre de Malte France, citoyens d’honneur des villes de Lublin ( Pologne) et Carthagène (Espagne), Docteurs Honoris Causa de l’université de Canton (Chine), , membres d’honneur de l’Association les Amis des Orgues de la Basilique Saint-Pierre d’Avignon.

Lundi de Pentecôte, dans la somptueuse Église Saint-Jean de Malte d’Aix-en-Provence, Canticel offre un grand concert solidaire au profit des œuvres hospitalières l’Ordre de Malte France, sur invitation de sa délégation départementale et de la paroisse

catherine.dagois@orange.fr http://canticel.wix.com/duocanticel

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

