Seine-Maritime Arelaune-en-Seine L’association Arelaune en fête vous présente son 1er concours de chant le dimanche 26 mars 2023 à 14h30.

Chant’Arelaune accueillera Amaury Vassili en tant que Président du jury. Le concours sera présenté par Pascal Prokop, animateur radio La Sentinelle.

