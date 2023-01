CHANT’APPART « CHANT Auchay-sur-Vendée, 10 mars 2023, Auchay-sur-Vendée Auchay-sur-Vendée.

2023-03-10 – 2023-03-10

Il s’agit d’un spectacle ouvert à tous sous la forme d’un double plateau suivi d’un buffet convivial qui réunit spectateurs et artistes.

« Bête de scène ! » Chanté par Juliette, Yves Jamait, Francesca Solleville…

Bernard JOYET n’est pas simplement un auteur à l’égal des plus grands, il occupe le plateau et ça déménage ! On passe de l’émotion intense à l’humour décapant, du rigoureux récital à la comédie débridé, du pierrot lunaire au pitre délirant, du politiquement incorrect à la généreuse utopie, du rire aux larmes.

Toutes les générations s’y retrouvent.

Les fidèles de Chant’Appart n’avaient pas attendu The Voice pour découvrir et apprécier le chanteur et auteur de 3minutes sur la mer en 2015. Une voix légèrement écorchée, une guitare sèche et des mélodies douces : Guilhem Valayé est de retour avec AUBRAC comme l’endroit d’où il vient. Un retour en terre simple, dénudé, rustique, nourri du bouillonnement folk électrique québécois, de passion francophone et de grands espaces, pour un concert brut et intime.

Il est obligatoire de réserver sa place par téléphone ou par mail, auprès de l’accueillant et de s’y prendre suffisamment à l’avance au vu des petites jauges du lieu d’accueil.

Le prix d’entrée est fixé à 17€ pour les adultes, 9€ pour les étudiants et chômeurs, 5€ pour les allocataires du RSA, gratuit pour les moins de 12 ans. Le chèque de réservation au nom de CHANT SONS doit être envoyé à l’accueillant pour que la réservation soit effective. Le prix d’entrée comprend une participation financière pour un buffet convivial.

Construire de nouveaux ponts et découvrir Bernard JOYET et Guilhem VALAYE chez l’habitant

atou.style@orange.fr

