CHANTAL SE LA RACONTE Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet, mardi 30 juillet 2024.

CHANTAL SE LA RACONTE Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet Lozère

Théâtre stand up de Chantal Balez seule sur scène.

En 60 ans et… plus ! J’en ai vécu et entendu des choses, mes histoires je vous les raconte avec un peu de sérieux et beaucoup d’humour, avec un peu de méchanceté et beaucoup de tendresse. De mon …

Théâtre stand up de Chantal Balez seule sur scène.

En 60 ans et… plus ! J’en ai vécu et entendu des choses, mes histoires je vous les raconte avec un peu de sérieux et beaucoup d’humour, avec un peu de méchanceté et beaucoup de tendresse. De mon enfance aux conquêtes de liberté, de l’égalité femme/homme à mon inscription sur un site de rencontres, de mes vacances avec les séniors à mes tentatives pour rompre ma solitude et… bien d’autres choses…

Je vous les raconte pour vous faire sourire et RIRE.

Chantal Balez joue au profit d’une action humanitaire à laquelle elle reverse les recettes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 18:30:00

fin : 2024-07-30

Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

L’événement CHANTAL SE LA RACONTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2024-03-05 par 48 OT Mont Lozère