Portes ouvertes et rencontres 1 et 2 avril Chantal Molinié-Jonquet – Sculptures Procédé de création

Elaboration d’un original en terre à partir d’un modèle vivant par boulettes successives qui permettent, en tournant autour du modèle, de le reproduire grâce aux profils qui le dessinent progressivement en trois dimensions.

A partir de cet original et pour lui donner un caractère définitif devant résister au passage du temps, deux voies se présentent : le tirage en bronze à la même échelle ou la réalisation d’une pièce sculptée dans la pierre qui pourra être exécutée à la même échelle ou de préférence plus grande en fonction du choix du bloc nécessaire.

Pour le tirage en bronze le travail s’effectue en fonderie selon deux procédés différents : fonte au sable ou à la cire perdue. La fonte au sable détruit le moule fait de mottes de sable réfractaire pour chaque exemplaire.

La fonte à la cire perdue, par l’intermédiaire d’un moule en élastomère maintenu en place par des coques autrefois en plâtre, aujourd’hui en résine, permet de procéder à plusieurs tirages à partir du même moule, le tirage légal étant de huit exemplaires et quatre épreuves d’artistes.

Galerie au sein d'une Petite Cité de Caractère, La Roche-Bernard. Chantal Molinié-Jonquet – Sculptures 8 bis rue Saint-James 56130 La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

