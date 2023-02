Portes ouvertes de mon atelier Chantal l’osier Valence-sur-Baïse Catégories d’Évènement: Gers

Portes ouvertes de mon atelier Chantal l’osier, 1 avril 2023, Valence-sur-Baïse. Portes ouvertes de mon atelier 1 et 2 avril Chantal l’osier Démonstration de vannerie et visite de l’atelier Chantal l’osier 62 grande rue 32310 Valence sur Baïse Gers Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie La vannerie est l’art de fabriquer des objets tressés avec des tiges et fibres végétales.

J’utilise pour mes vanneries de l’osier cultivé en France.

Il existe plusieurs espèces de saules (osiers) de couleurs différentes.

Je tresse également du rotin, du cordon végétal, du jonc, de la lavande, du lierre, de la clématite.

Toutes mes créations sont des pièces uniques.

Venez me rencontrer, visiter mon atelier, mon osier, mes outils, mes créations et découvrir l’un des plus vieux métiers.

Découverte de la vannerie :

Présentation des outils, de la matière première.

Explications de la réalisation d’un panier.

Démonstration

