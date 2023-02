CHANTAL LADESOU ON THE ROAD AGAIN THEATRE ANDRE MALRAUX, 18 mars 2023 00:00, RUEIL MALMAISON.

CHANTAL LADESOU ON THE ROAD AGAIN CHANTAL LADESOU ON THE ROAD AGAIN. Un spectacle à la date du 2023-03-18 au 2023-03-18 20:30. Tarif : 44.0 44.0 euros.

THEATRE ANDRE MALRAUX RUEIL MALMAISON Hauts-de-Seine . « Protégez vos oreilles » Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le théâtre du rond-Point lui remet cette année Le Top d’Or de La Comédienne qui « sort du cadre », que Le Cinéma lui fait de l’oeil, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux Grosses têtes sur les ondes par Laurent Ruquier.Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !Are you ready ? Production : Virage Prod .

Votre billet est ici.

