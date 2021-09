Villeneuve-d'Ascq Amphithéâtre Glorieux,CERLA Nord, Villeneuve-d'Ascq Chantal Jacquet, Les transitions transclasses. 12 octobre 2021, Cité scientifique, amphi Pierre Glorieux, CERLA, 18h00 Amphithéâtre Glorieux,CERLA Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

12 octobre 2021, amphi Pierre Glorieux, CERLA, 18h00 **Chantal Jacquet,** _**Les transitions transclasses**_ Si la reproduction sociale tend à empêcher les changements de classe sociale, il n’en reste pas moins que certains individus seuls ou en groupe deviennent des transclasses. La transition d’une classe sociale à l’autre s’accompagne souvent de tiraillements et de fluctuations d’identité liés à une posture d’entre-deux. C’est cette transition transclasse et ses effets psychosociaux qu’il s’agira d’examiner. **Chantal Jaquet** est philosophe, professeure de philosophie moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteure aux PUF de _Les transclasses ou la non reproduction_ (2014) Répondante : **Charlotte Meurin**

Entrée libre

