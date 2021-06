CHANTAL, de l’autre côté du miroir Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Roubaix.

CHANTAL, de l’autre côté du miroir

Théâtre de l’Oiseau-Mouche, le samedi 18 septembre à 18:00

### Performance déambulatoire / théâtre Et si Alice ne s’appelait pas Alice mais Chantal. Et si Chantal n’avait pas 7 ans mais plutôt 35 ans, et qu’elle était comédienne professionnelle à la compagnie de l’Oiseau Mouche, à quoi ressemblerait le voyage au pays de son merveilleux inconscient ? Depuis plusieurs années, et à fortiori depuis leur dernière création Inconslable(s), le groupe Chiendent s’interroge sur le lien entre l’identité civile de l’acteur.ice et la composition de son personnage fictif. La rencontre avec les interprètes de l’Oiseau-Mouche a été l’occasion de faire converger leurs questionnements sur la norme, d’utiliser l’intime comme forme politique. Cette performance déambulatoire est structurée à partir des différents espaces intérieurs d’un même quartier ou d’une même ville, et invite les spectateur.ice.s à suivre Chantal dans la fantasmagorie de son inconscient. Cette exploration et ce voyage théâtral sont une invitation à poser un regard nouveau sur notre environnement quotidien.

Entrée libre sur réservations

Compagnie de l’Oiseau-Mouche et Groupe Chiendent | Mise en scène Nadège Cathelineau et Julien Frégé

Théâtre de l’Oiseau-Mouche 28 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00