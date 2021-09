CHANTAL, de l’autre côté du miroir Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 18 septembre 2021, Roubaix.

CHANTAL, de l’autre côté du miroir

Théâtre de l’Oiseau-Mouche, le samedi 18 septembre à 19:00

Et si Alice ne s’appelait pas Alice mais Chantal. Et si Chantal n’avait pas 7 ans mais plutôt 35 ans, et qu’elle était comédienne professionnelle dans la Compagnie de l’Oiseau Mouche, à quoi ressemblerait le voyage au pays de son merveilleux inconscient ? Dans ce spectacle déambulatoire, l’héroïne, qui ne sait plus qui elle est, emmène les spectacteur·ices de l’autre côté du « miroir », là où l’individu se regarde tout en étant débarrassé·e du poids des différentes lois symboliques et sociétales. Libre d’édicter ses propres règles, de réinventer son propre langage, Chantal réinterroge son rapport au désir, à la créativité, au pouvoir, pour enfin renouer avec son identité. Avec Thierry Dupont, Chantal Esso et Philippe Lermusiaux, interprètes de la Compagnie de l‘Oiseau-Mouche, Nadège Cathelineau, Julien Frégé et deux amatrices. Mise en scène Nadège Cathelineau et Julien Frégé Musique Cyril Leclerc avec la complicité de Thierry Dupont Éléments lumineux Cyril Leclerc Scénographie et costumes Elizabeth Saint Jalmes — Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche et Groupe Chiendent Coproduction CDN de Normandie-Rouen Avec le soutien de la MEL dans le cadre des Belles Sorties 2021 et du Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France.

Entrée libre sur inscription – attention nombre de places limitées

Venez découvrir la nouvelle création de la Cie de l’Oiseau-Mouche et du Groupe Chiendent : CHANTAL, de l’autre côté du miroir, une performance déambulatoire / dès 12 ans. Entrée libre sur réservation.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche 28 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix Nord



