Chantal, de l’autre côté du miroir Ancien centre d’animations, 6 novembre 2021, Noyelles-lès-Seclin.

Chantal, de l’autre côté du miroir

Ancien centre d’animations, le samedi 6 novembre à 20:00

CHANTAL, de l’autre côté du miroir est un conte moderne et performatif très librement inspiré d’Alice au pays des Merveilles de Lewis Caroll dans lequel l’héroïne, Chantal, 35 ans, comédienne professionnelle de l’Oiseau- Mouche, nous embarque dans son rêve : la traversée de son inconscient. Le spectateur est invité à suivre un parcours déambulatoire dans différents espaces intérieurs d’un même quartier ou d’une même ville, et à pousser les différentes portes des espaces intérieurs de Chantal. Ce voyage métaphorique dépeint le processus de construction et d’émancipation d’une femme actrice qui, par le jeu, prend sa place, assume ses désirs et transgresse les interdits. **Compagnie :** compagnie de l’Oiseau-Mouche et le Groupe Chiendent **Auteur.ice et mise en scène** : Nadège Cathelineau et Julien Frégé **Interprètes** : Thierry Dupont, Chantal Esso et Philippe Lermusiaux interprètes de la Cie de L’Oiseau-Mouche, Nadège Cathelineau et Julien Frégé, et deux amatrices. Durée : 1h15 Public : à partir de 12 ans

2 euros

Un spectacle de la Compagnie de l’Oiseau Mouche et le Groupe Chiendent

Ancien centre d’animations 18 rue de Wattignies, Noyelles-Lès-Seclin Noyelles-lès-Seclin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:00:00 2021-11-06T20:30:00