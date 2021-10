Poitiers Boutique bulle de bien naitre Poitiers, Vienne Chant Prénatal: Pratique en Cercle Boutique bulle de bien naitre Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

du mardi 9 novembre au mardi 14 décembre

Cet atelier de 45 minutes est accessible à toute femme ayant un désir d’enfant ou enceinte. Nous y travaillerons la respiration ainsi que la conscientisation du corps et de nos ressentis. Comparable à un moment de méditation, ces 3/4 d’heure resteront cependant entre coupés d’échanges entre nopus afin de mettre des mots sur vos sensations personnelles. Ce moment de communion grâce au son ne nécessite en aucun cas de savoir chanter ou même de chanter juste… il vous suffira juste de vous laisser porter par le groupe et de vous y abandonner. Je vous guiderai avec grand plaisir que ce soit pour découvrir ou pour pratiquer régulièrement au sein du groupe. INSCRIPTION obligatoire au 07 68 81 32 43 Places limitées (Atelier maintenu à partir de 3 inscriptions) TARIF: 15€

Inscription obligatoire par téléphone, Places limitées

Un moment d'échange et de partage pour vibrer avec bébé et conscientiser votre corps
Boutique bulle de bien naitre
55 bis route de gencay, 86000 Poitiers

Dates et horaires:

2021-11-09T17:00:00 2021-11-09T17:45:00;2021-11-16T17:00:00 2021-11-16T17:45:00;2021-11-23T17:00:00 2021-11-23T17:45:00;2021-11-30T17:00:00 2021-11-30T17:45:00;2021-12-07T17:00:00 2021-12-07T17:45:00;2021-12-14T17:00:00 2021-12-14T17:45:00

