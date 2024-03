Chant prénatal (dès 2 mois de grossesse) Le Lion de Saint Marc Orléans, vendredi 12 avril 2024.

Chant prénatal (dès 2 mois de grossesse) Pendant la grossesse, ces séances permettent de découvrir comment utiliser votre voix pour mieux vivre cette période et faciliter l’accouchement. Vendredi 12 avril, 12h30 Le Lion de Saint Marc Inscription en ligne

Pendant la grossesse, ces séances permettent de découvrir comment utiliser votre voix pour mieux vivre cette période et faciliter l’accouchement.

Les sons et les vibrations vous permettent de trouver des ressources pour vous relaxer, vous recentrer, accueillir vos émotions et donner de l’amplitude à votre respiration en restant calme et confiante.

Vous affinez progressivement vos ressentis corporels, mobilisez vos muscles pour favoriser le relâchement et adaptez votre respiration à vos besoins.

Dans ces séances vous trouverez ce dont vous avez besoin pour :

Mieux vivre la grossesse

Savoir utiliser votre voix (et/ou celle de votre partenaire) à l’accouchement

Echanger, trouver des ressources et vous informer

Bénéficier de ressources pour vous relaxer et vous recentrer

Pratiquer la musique et/ou découvrir des chansons

Approfondir le lien dans votre couple

Partager le chant et les sons en famille

Séances ouvertes aux co-parents.

PROCHAINES SÉANCES DE CHANT PRÉNATAL :

De 12h30 à 14h le vendredi aux dates suivantes : 12 avril, 31 mai, 14 juin 2024

Orléans, quartier Saint-Marc (parking voiture + vélo)

25€ par séance +10€ pour participer en couple (paiement à la réservation)

N’hésitez pas à partager l’info autour de vous et à venir à plusieurs

[Vous n’êtes pas dispo à ces dates ? Laissez-moi vos coordonnées pour organiser une séance individuelle ou collective à une date qui vous convient mieux !]

Le Lion de Saint Marc 1 rue du pressoir neuf 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire