CHANT, PARODIE & HUMOUR Saint-Brevin-les-Pins, 30 septembre 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

CHANT, PARODIE & HUMOUR 2021-09-30 14:30:00 – 2021-09-30 Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Ce spectacle de 2 X 55 minutes vous est proposé par trois artistes talentueux : Lilla, chanteuse et musicienne, Yann Jamet, le roi de la Parodie, Philippe Lecomte, ventriloque.

LILLA… Chanteuse et musicienne, « Créatrice d’ambiance »

Fraîcheur, dynamisme et simplicité sont les mots qui caractérisent la chanteuse Lilla.

Elle saura vous enchanter, vous divertir ou vous attendrir au travers d’un répertoire français et coloré allant d’Edith Piaf à Claudio Capéo, passant par Céline Dion, Renaud, Véronique Sanson, Clara Luciani, J.J. Goldman, Johnny Hallyday, années 80… et bien d’autres !

Elle vous proposera également quelques compositions, sorties de ses deux albums.

Accompagnée d’un piano blanc ½ queue sur scène, elle emmènera le public dans de belles balades et vous invitera à reprendre avec elle des refrains bien connus.

Oubliez tous vos soucis et laissez-vous porter par sa joie de vivre !

YANN JAMET… il entend des voix et les imite… Le ROI de la PARODIE !

Cet artiste se démarque par ses performances d’imitation. La subtilité et la justesse des voix employées pour chaque parodie s’allient à une plume virtuose, à la fois décapante et décalée, pour emmener le spectateur dans un univers d’humour et d’hommages ou défilent des personnalités de la télévision, de la chanson, du sport et de la politique. Références : Don Camillo, Festival du Rire, Apollo Théâtre, Chroniques sur M RADIO…

PHILIPPE LECOMTE… et ses MARIONNETTES ! Ventriloque

35 minutes de rire avec « Nicky », le lapin blanc et « Bourricot », l’âne frimeur aux allures de rockeur…. Mais attention ! Ne soyez pas surpris si vous entendez une voix sortir de VOTRE bouche, car vous aussi, vous risquez de devenir la marionnette de Philippe Lecomte. Références : c’est le ventriloque de la télévision : passages sur France 3 dans LA CLASSE avec Fabrice, dans YACAPA avec Pascal Brunner (gagnant de la finale !), dans LES INTERVILLES DU RIRE, Disney Club sur TF1, « Qui est Qui ? » ….

Et certainement encore sur vos écrans de télévision très prochainement !

Règlement par chèque à l’ordre de «S.A.S. SPECTACLES DE TOUS PAYS»

Spectacle produit par la S.A,S. SPECTACLES DE TOUS PAYS.

fede44@gmouv.org +33 6 38 52 22 10

