Chant : “Morgane de toi” Le Havre, 26 mars 2022, Le Havre.

2022-03-26 – 2022-03-26

Le Havre Seine-Maritime

“Morgane de toi”, chanson de Renaud.

Le Poulailler chante Renaud, son engagement, ses colères et sa poésie. Un moment de partage autour de l’œuvre de ce gavroche, troubadour pamphlétaire, parfois cynique mais si attachant. Venez réécouter ses chansons les plus connues et redécouvrez “Triviale poursuite”, “Son bleu”, “Morts les enfants”, “Cinq cent connards”…

Samedi 26 mars à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€

contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/

Le Havre

