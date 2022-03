Chant : Latino and Caux Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Chant : Latino and Caux Le Havre, 2 avril 2022, Le Havre. Chant : Latino and Caux Le Havre

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02

Le Havre Seine-Maritime Latino and Caux vous propose un voyage en revisitant des chansons hispanophones, interprétées donc en espagnol, mais aussi en français, avec pour fil conducteur une thématique propre au répertoire latino : amour, temps qui passe, nostalgie… Piano, basse et accordéon accompagnent les mélodies. Samedi 2 avril à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€ Latino and Caux vous propose un voyage en revisitant des chansons hispanophones, interprétées donc en espagnol, mais aussi en français, avec pour fil conducteur une thématique propre au répertoire latino : amour, temps qui passe, nostalgie….. contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/ Latino and Caux vous propose un voyage en revisitant des chansons hispanophones, interprétées donc en espagnol, mais aussi en français, avec pour fil conducteur une thématique propre au répertoire latino : amour, temps qui passe, nostalgie… Piano, basse et accordéon accompagnent les mélodies. Samedi 2 avril à 20h30, au Poulailler.

Tarif : 5€ Le Havre

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Chant : Latino and Caux Le Havre 2022-04-02 was last modified: by Chant : Latino and Caux Le Havre Le Havre 2 avril 2022 le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime