Roquevaire Bouches-du-Rhône Roquevaire Au programme:

Grégorien Romain Te deum

Te Deum – Improvisations (en alternance)



Avent

Grégorien Romain Rorate

Rorate caeli de super – Jeanne Demessieux (1921 – 1968)



Noel

Grégorien Romain Jesu Redemptor omnium

Jesu Redemptor omnium – Marcel Dupré (1886 – 1971)



Epiphanie

Grégorien Dominicain Ecce Advenit’

Prélude sur l’introit de l’Épiphanie Maurice Duruflé – (1902 – 1986)



Carême

Grégorien Romain Attende Domine’

Attende Domine – Improvisations



Pâques

Grégorien Dominicain Victimae Paschali Laudes

Victimae Paschali Laudes – Thierry Escaich (né en 1965)



Pentecôte

Veni creator Grégorien Romain’

Veni creator——- Nicolas de Grigny (1672 – 1703)



Trinité

Jam sol recedit (hymne des 2èmes vêpres) Improvisations



Assomption

Grégorien Dominicain Ave Maris Stella

Ave Maris Stella——- Guillaume Gabriel Nivers (1632 – 1714)



Toussaint

Grégorien Romain Placare Christe servulis

Placare Christe servulis ——- Marcel Dupré (1886 – 1971) Interprété par le chœur des Dominicains de Marseille et Vincent RIGOT, orgue

