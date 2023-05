Chant et percussions du bèlè (Martinique) Théâtre équestre Zingaro Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Le samedi 10 juin 2023

de 20h30 à 21h45

Tout public. payant Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit * Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

Dans le cadre du 26e Festival de l'Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à découvrir le bèlè. La troupe Krey-La communiquera au public toute l'énergie de cette danse ! Le bèlè est étroitement lié à l'histoire de l'esclavage et désigne un ensemble de chants, rythmes de tambour et suites de danses. La performance naît du dialogue entre les danseurs et le joueur de tambour, entre le choeur et le chanteur. Krey-La est une troupe d'amateurs engagés dans la valorisation de cette forme, à travers une pratique ancrée dans leur quotidien. Théâtre équestre Zingaro 176 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Théâtre équestre Zingaro 176 avenue Jean Jaurès Aubervilliers

