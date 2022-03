Chant et orgue : Splendeurs baroques Caen, 13 mars 2022, Caen.

Chant et orgue : Splendeurs baroques Église Saint-Jean 11, rue des équipes d’urgences Caen

2022-03-13 17:00:00 – 2022-03-13 Église Saint-Jean 11, rue des équipes d’urgences

Caen Calvados

L’association des Amis du Grand orgue de Saint-Jean propose un moment musical autour de la musique.

Concert de musique baroque, pour orgue seul et pour chant et orgue. Des œuvres de Bach, Vivaldi et Haendel, interprétées par Jean-Luc Fricou (orgue) et Julia Jeanne-Bianchi ( soprano)

© Ville de Caen

L’association des Amis du Grand orgue de Saint-Jean propose un moment musical autour de la musique.

Concert de musique baroque, pour orgue seul et pour chant et orgue. Des œuvres de Bach, Vivaldi et Haendel, interprétées par Jean-Luc Fricou…

orgue.saint.jean@gmail.com

L’association des Amis du Grand orgue de Saint-Jean propose un moment musical autour de la musique.

Concert de musique baroque, pour orgue seul et pour chant et orgue. Des œuvres de Bach, Vivaldi et Haendel, interprétées par Jean-Luc Fricou (orgue) et Julia Jeanne-Bianchi ( soprano)

© Ville de Caen

Église Saint-Jean 11, rue des équipes d’urgences Caen

dernière mise à jour : 2022-03-07 par