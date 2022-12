Chant de Noël à Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Site Pablo Picasso – Conservatoire de Musique et de Danse
Martigues

2022-12-15

Bouches-du-Rhône L’ensemble Concerto Soave propose un programme exceptionnel autour de trois thématiques propres au temps de Noël : l’Amour, la Gloire et la Nativité. Il offre ainsi au public une aventure unique avec la découverte d’un répertoire magique, profondément lié à l’histoire et à la formation de notre continent.



De Josquin des Près, le Prince de la polyphonie, qui fut au service du Roi René à Aix-en- Provence, à Monteverdi, le Beethoven baroque, qui a bouleversé la musique occidentale, on découvre comment s’est formée la musique “moderne”. La tournée départementale des « Chants de Noël » fait étape à Martigues et promet, une nouvelle fois, du grand spectacle. adm-site-pablo-picasso@ville-martigues.fr +33 4 42 07 32 41 Jonquières Allée Pablo Picasso – Route du port de Lavéra Martigues

