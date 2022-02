Chant dans la ronde Ti ar Vro-l’Ôté, 21 mars 2022, Saint-Brieuc.

Chant dans la ronde

Ti ar Vro-l’Ôté, le lundi 21 mars à 18:00

Lorsque les danseurs et les chanteurs animent la ronde, on y entend des chants de Haute-Bretagne et de Basse-Bretagne. Entrez dans la danse ! Venez chanter et écouter, danser et vous laisser emporter par la magie du chant dans la ronde.

Entrée libre, gratuit

Soirée chant dans la ronde organisée par Sonerien ha Kanerien Vreizh, les Châoupilous, De Ouip en Ouap et Dañserien ar Goued

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



