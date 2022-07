Chant Chrétien Antique Vézelay, 13 août 2022, Vézelay.

Chant Chrétien Antique

2022-08-13 – 2022-08-13

16 EUR Les chants du répertoire appelé « grégorien » au 19ème siècle sont en fait essentiellement des chants de la tradition des Gaules chrétiennes formés aux 4ème, 5ème, 6ème siècle, fixés au 8ème et notés au 9ème, 10ème et 11ème siècle. Iégor Reznikoff, se consacre depuis des années au grand répertoire de chant antique chrétien et forme des interprètes (École de Louange). Billets en vente à la librairie L’Or des Etoiles et sur place le 13/08 à 20h.

convergences.vezelay@ordesetoiles.fr +33 3 86 33 30 06 http://www.convergences-vezelay.com/

