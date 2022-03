CHANT – 3° EDITION FESTIVAL LA VOIX DANS TOUS SES ETATS Saint-Gély-du-Fesc, 26 mars 2022, Saint-Gély-du-Fesc.

CHANT – 3° EDITION FESTIVAL LA VOIX DANS TOUS SES ETATS Saint-Gély-du-Fesc

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Gély-du-Fesc Hérault Saint-Gély-du-Fesc

Concerts à découvrir du 25 au 27 mars 2022

Chapiteau du Pôle Jeunesse et Culture du Devois à Saint-Gely-du-Fesc

Le 26.03.2022

à 11h15 : “Chansons pour enfants” avec Anne Catherine Logiest, Patrice Coppin et les Petits Joueurs

Tout public

Autour de Jean de la Fontaine, Anne Catherine Logiest, pianiste, chanteuse et compositrice interviendra auprès d’une classe de CE2 de l’école Grand’Rue et présentera ce travail. Patrice Coppin produira ses “Petits Joueurs”

Tarif : gratuit pour les enfants, 5€ pour les adultes accompagnants

Pour 4 spectacle (sans “Bande de Brel” : 25€/personne, avec “Bande de Brel” : 32€/personne)

à 18h00 : “Autour de Nino Rota” avec le Duo E la nave va (Alexandra Chabert-Cassini & Jean-Michel Athané)

Tout public

Embarquement immédiat pour une traversée facétieuse, nostalgique et colorée au fil des plus belles mélodiess chantées de Nino Rota pour Fellini, Zellini ou Coppola….

Tarif : 8€ / 5€ réduit

Pour 4 spectacle (sans “Bande de Brel” : 25€/personne, avec “Bande de Brel” : 32€/personne)

THEATRE ET CHANT : Le 27.03.2022

à 18h00 : “Bande de Brel”

Ensemble Conspectus – Tout Public

Tarif : 12€ / 7€ réduit

Un spectacle à la fois musical et théâtral. Le chœur, accompagné de 3 musiciens (piano, violon, violoncelle) y interprete les principaux tubes du grand Jacques mais également quelques pépites moins connues du public. Ce répertoire en choeur est un véritable challenge mais promis, émotion garanties.

+33 6 72 91 69 60

