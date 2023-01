Chansons sur un plateau Saint-Gengoux-le-National, 11 avril 2023, Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National.

Chansons sur un plateau

9 Rue de la Tuilerie Théâtre des Tilleuls, Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Théâtre des Tilleuls, 9 Rue de la Tuilerie

2023-04-11 – 2023-04-14

Théâtre des Tilleuls, 9 Rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire

Saint-Gengoux-le-National

15 10 EUR LES ZONDITS, collectif de chanteurs lyonnais, depuis 2002, organisent « Chansons sur un plateau » un stage et un festival chanson pour la 14e année, et pour la 2e année à Saint-Gengoux-le-National, en Saône et Loire.

Les intervenants : Agnès Bacconnier, Frédéric Bobin, Hélène Grange, Emmanuel Le Poulichet, Patrick Luirard, Jean-Baptiste Veujoz.

Cette année 3 soirées :

Le 11-4-2023 à 20h30 Concert de l’artiste invité : Thomas Pitiot, précédé d’une 1ère partie – Tarifs 15€ et 10€

Le 12-04-2023 à 20h30 : scène ouverte… à tous – entrée libre et gratuite

Le 14-04-2023 à 17h et à 21h : spectacle de fin de stage autour du thème “Mauvais genre !”, occasion pour les stagiaires de se confronter au public – spectacle mené par les chanteurs et musiciens des Zondits.

Ces 3 soirées auront lieu au Théâtre des Tilleuls à Saint-Gengoux-le-National.

helene.grange69@orange.fr http://www.zondits.net/

Théâtre des Tilleuls, 9 Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

dernière mise à jour : 2023-01-25 par