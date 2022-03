Chansons sur un plateau Saint-Gengoux-le-National, 19 avril 2022, Saint-Gengoux-le-National.

5 10 EUR LES ZONDITS, collectif de chanteurs lyonnais qui existe depuis 2002, organisent « CHANSONS SUR UN PLATEAU » un stage et festival chanson, pour la 13e année, et cette fois-ci à St Gengoux le National, en Saône et Loire du16 au 23 avril 2022.

Cette année 3 concerts :

Le 19 AVRIL 2022 à 20h30 : MICHELE BERNARD, précédée de Sidonie Dubosc

Les Zondits invitent la chanteuse Michèle Bernard qui vient avec son spectacle “INTEGRALE”,accompagnée par Clélia Bressat-Blum.

En écho à la sortie de son Intégrale discographique, Michèle Bernard nous propose un libre parcours qui célèbre ses chansons « phare », et réveille aussi quelques précieux petits cailloux semés sur son chemin d’auteure, de compositrice et d’interprète.

L’occasion de cheminer à travers son univers poétique en remontant à la source de ses premiers enregistrements jusqu’à ses tout nouveaux titres, et saluer la cohérence d’un parcours vécu avec passion.

Gourmande d’influences musicales attentives aux échos du monde, et riche de cette « immense confiance dans le pouvoir des mots* », elle nous invite à partager un moment tout en émotions qui célèbre résolument la vie.

*Bernard Ascal

http://vocal26.com/Michele-Bernard

En première partie, les Zondits invite Sidonie DUBOSC, jeune chanteuse de la région, qui viendra jouer son nouveau solo :

Portraits des miens est le récit d’une jeune femme au milieu du chamboulement terrestre. Seule en scène avec son piano à pouce et sa voix d’espérance, elle convie les beautés, les amoures et les petits riens qui maintiennent en vie. Entre ses mains, le cercle de bois qui résonne vous convie dans le cercle des familles du coeur, celui des retrouvailles et des réconciliations, des joies enfantines et des éternelles tendresses.

20 AVRIL 2022 à 20h30 : SCENE OUVERTE – entrée libre et gratuite

Les Zondits organisent une scène ouverte, à laquelle tout un chacun peut venir chanter. Des musiciens sont là pour accompagner vos envies de chanter. Ou vous pouvez vous accompagner vous-même.

Inscrivez-vous à l’avance si vous le souhaitez au

06 33 30 13 21, ou sur place au dernier moment.

22 AVRIL 2022 à 17h ET à 21h : « CHANGER LE MONDE », 5€.

Spectacle des stagiaires de Chansons sur un plateau, mené par les chanteurs et musiciens des Zondits.

8 personnes auront écrit des chansons, paroles et musique, et vous en dévoileront quelques unes en première mondiale !

16 personnes auront travaillé des chansons du répertoire, et vous les interpréteront.

Toutes ces chansons tourneront autour du thème « Changer le monde ».

Ils joueront 2 fois : à 17h et 21h, pour avoir encore plus la possibilité de se confronter au public.

CES 3 SOIREES auront lieu au THEATRE DES TILLEULS, 9 rue Tuilerie à St GENGOUX le NATIONAL.

zondits@zondits.net http://www.zondits.net/

