Chansons sous les étoiles Bouc-Bel-Air, 2 juillet 2021, Bouc-Bel-Air.

Chansons sous les étoiles Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air

2021-07-02 – 2021-07-02 Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air

Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône Bouc-Bel-Air

15 25 // Au programme //



Le 2 juillet :

● 20h45, Isabelle Fraval. Auteure, compositrice, interprète avec des textes très poétiques dans un univers singulier et sensible

● 21h30, Gainsbourg Confidentiel Jazz. A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, ce trio nous découvrir les tourments et interrogations de l’artiste dans les années 1957 à 1963



Le 3 :

● 20h45, Duo Odalva. Auteurs, compositeurs, interprètes. Ce duo nous emmène dans une balade fraiche et joyeuse

● 21h45, Trio à 2 (Ricet Barrier). JP Bonfils et Tom Torel rendent un hommage plein de tendresse à Ricet Barrier auteur de textes remplis de poésie, d’humanité et d’amour.

Festival de la chanson française parrainé par Louis Chedid sur l’esplanade du château de Bouc Bel Air

http://www.boucbelair.fr/

// Au programme //



Le 2 juillet :

● 20h45, Isabelle Fraval. Auteure, compositrice, interprète avec des textes très poétiques dans un univers singulier et sensible

● 21h30, Gainsbourg Confidentiel Jazz. A l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, ce trio nous découvrir les tourments et interrogations de l’artiste dans les années 1957 à 1963



Le 3 :

● 20h45, Duo Odalva. Auteurs, compositeurs, interprètes. Ce duo nous emmène dans une balade fraiche et joyeuse

● 21h45, Trio à 2 (Ricet Barrier). JP Bonfils et Tom Torel rendent un hommage plein de tendresse à Ricet Barrier auteur de textes remplis de poésie, d’humanité et d’amour.

Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air

dernière mise à jour : 2021-06-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence