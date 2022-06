Chansons sous les étoiles Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: 13320

Bouc-Bel-Air

Chansons sous les étoiles Bouc-Bel-Air, 1 juillet 2022, Bouc-Bel-Air. Chansons sous les étoiles Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-02 Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air

Bouc-Bel-Air 13320 Bouc-Bel-Air 15 25 // Au programme //



Le 1er juillet à 20h30 :

● Thomas Cousin :1ère partie, 45mn

● Laurent Louvel : 2e partie, 1h15 (quintet)



Le 2 juillet à 20h30

● Les faucheuses 1ère partie 40 mn (duo)

● Florentin Fouch : 2e partie, 1h15 (Trio).





Parking gratuit sur la place du village. Festival de la chanson française parrainé par Louis Chedid sur l’esplanade du château de Bouc Bel Air https://www.boucbelair.fr/ // Au programme //



Le 1er juillet à 20h30 :

● Thomas Cousin :1ère partie, 45mn

● Laurent Louvel : 2e partie, 1h15 (quintet)



Le 2 juillet à 20h30

● Les faucheuses 1ère partie 40 mn (duo)

● Florentin Fouch : 2e partie, 1h15 (Trio).





Parking gratuit sur la place du village. Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: 13320, Bouc-Bel-Air Autres Lieu Bouc-Bel-Air Adresse Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air Ville Bouc-Bel-Air lieuville Rue Auguste Valère Esplanade du château de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Departement 13320

Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouc-bel-air/

Chansons sous les étoiles Bouc-Bel-Air 2022-07-01 was last modified: by Chansons sous les étoiles Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 1 juillet 2022 13320 Bouc Bel Air

Bouc-Bel-Air 13320